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اتصالات البرلمان تتواصل مع الجهاز القومى لحذف لعبة "pubg" من تطبيق جوجل

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:00 ص
اتصالات البرلمان تتواصل مع الجهاز القومى لحذف لعبة "pubg" من تطبيق جوجل النائب أحمد بدوى
كتب محمد صبحى
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أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا لبحث إمكانية مواجهة خطر لعبة "pubg" موضحًا أن هذه الألعاب تدعو إلى العنف وتعتبر ضمن حروب الجيل الرابع على المنطقة العربية، لأن هذه الألعاب لا تمثل خطورة على الأطفال المصريين فقط بل تمتد إلى أطفال الشعوب العربية ولابد من اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأطفال .

وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن لعبة pubg  تمثل خطورة على الأطفال، لافتًا إلى أنه تواصل مع عدد من المتخصصين للتحاور حول اللعبة، وتم التأكيد على أنها تمثل خطورة على الأطفال من سن 3 اعدادى حتى 3 ثانوي لأنها تعتمد على الأكشن وتدعو الأطفال لممارسة العنف.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه تواصل مع الدكتور مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمطالبته بسرعة التدخل وحذف اللعبة من تطبيقات جوجل لحماية الأطفال، بجانب التواصل مع وزير الاتصالات للعمل على وضع آلية وإستراتيجية للأسر للمتابعة الدورية للأطفال والعمل على رفع درجة الوعى لحمايتهم من ألعاب الموت وحروب الجيل الرابع.


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