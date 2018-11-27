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إصابة 13 شخصًا فى تصادم 3 سيارات بمدخل مدينة العاشر من رمضان

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:23 م
إصابة 13 شخصًا فى تصادم 3 سيارات بمدخل مدينة العاشر من رمضان حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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أصيب 13 شخصًا، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، منذ قليل؛ إثر تصادم سيارتين ملاكى وسيارة "ميكروباص" بمدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

 

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سياراتين ملاكى وأخرى "ميكروباص"، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 13 راكبا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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