إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارتهم بحاجر المحاميد غربى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصيب 10 عمال بكدمات وجروح فى حادث انقلاب سيارتهم بطريق حاجر المحاميد غربى محافظة الأقصر، وتم نقلهم لمستشفى أرمنت المركزى لتلقى العلاج اللازم، تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق حاجر المحاميد قبلى فى غربى محافظة الأقصر.

أسفر الحادث عن إصابة 10 عمال كانوا يستقلون السيارة، فتم نقلهم إلى مستشفى أرمنت المركزى لتلقى العلاج اللازم والفحوصات الطبية، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.