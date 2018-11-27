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"إزاى تقدر تعمل مشروعك الصغير" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:00 ص
"إزاى تقدر تعمل مشروعك الصغير" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الاعلامى أحمد يعقوب
كتب حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إزاى تقدر تعمل مشروعك الصغير وتموله"، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.
 
 

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