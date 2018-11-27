إزالة 1265 حالة تعدى على 6105 فدانا للأراضى الزراعية بالمنيا

أوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ ان الحملات أسفرت عن إزالة 350 حالة بالمنيا بمساحة 15 فدان و20 قيراط و106 حالة بابوقرقاص بمساحة 3 فدان و11 قيراط و20 سهم، و180 بملوي بمساحة 4 فدان وقيراط و21 سهم، و103 حالة بديرمواس بمساحة 3 فدان و11 سهم و20 حالة تعدى بالعدوة بمساحة فدان و8 قيراط وسهم و70 حالة بمغاغة بمساحة 2 فدان و10 قيراط وسهم و231 حالة ببني مزار بمساحة 20 فدان و8 قيراط و7 سهم ، و41 حالة بمطاى بمساحة فدان و18 قيراط و سهم، و164 حالة بسمالوط بمساحة 9 فدان و8 قيراط و19 سهم.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ ان الحملات أسفرت عن إزالة 350 حالة بالمنيا بمساحة 15 فدان و20 قيراط و106 حالة بابوقرقاص بمساحة 3 فدان و11 قيراط و20 سهم، و180 بملوي بمساحة 4 فدان وقيراط و21 سهم، و103 حالة بديرمواس بمساحة 3 فدان و11 سهم و20 حالة تعدى بالعدوة بمساحة فدان و8 قيراط وسهم و70 حالة بمغاغة بمساحة 2 فدان و10 قيراط وسهم و231 حالة ببني مزار بمساحة 20 فدان و8 قيراط و7 سهم ، و41 حالة بمطاى بمساحة فدان و18 قيراط و سهم، و164 حالة بسمالوط بمساحة 9 فدان و8 قيراط و19 سهم.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ ان الحملات أسفرت عن إزالة 350 حالة بالمنيا بمساحة 15 فدان و20 قيراط و106 حالة بابوقرقاص بمساحة 3 فدان و11 قيراط و20 سهم، و180 بملوي بمساحة 4 فدان وقيراط و21 سهم، و103 حالة بديرمواس بمساحة 3 فدان و11 سهم و20 حالة تعدى بالعدوة بمساحة فدان و8 قيراط وسهم و70 حالة بمغاغة بمساحة 2 فدان و10 قيراط وسهم و231 حالة ببني مزار بمساحة 20 فدان و8 قيراط و7 سهم ، و41 حالة بمطاى بمساحة فدان و18 قيراط و سهم، و164 حالة بسمالوط بمساحة 9 فدان و8 قيراط و19 سهم.