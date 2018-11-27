إزالة 1265 حالة تعدى على 6105 فدانا للأراضى الزراعية بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن أزالت خلال اليوم الأول لحملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية الخاصة 1265 حالة تعدى بمساحة 6105 فدان وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر القادم.
أوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ ان الحملات أسفرت عن إزالة 350 حالة بالمنيا بمساحة 15 فدان و20 قيراط و106 حالة بابوقرقاص بمساحة 3 فدان و11 قيراط و20 سهم، و180 بملوي بمساحة 4 فدان وقيراط و21 سهم، و103 حالة بديرمواس بمساحة 3 فدان و11 سهم و20 حالة تعدى بالعدوة بمساحة فدان و8 قيراط وسهم و70 حالة بمغاغة بمساحة 2 فدان و10 قيراط وسهم و231 حالة ببني مزار بمساحة 20 فدان و8 قيراط و7 سهم ، و41 حالة بمطاى بمساحة فدان و18 قيراط و سهم، و164 حالة بسمالوط بمساحة 9 فدان و8 قيراط و19 سهم.
وتواصل الوحدات المحلية التسع جهودها في حملات ازالة التعديات البسيطة و المتوسطة وكذلك التعديات الجسيمة.
وكان المحافظ قد وجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة في حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية للحد من تلك الظاهرة التي تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشدداً على التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مباني عشوائية.
وكلف المحافظ مدير مركز المعلومات بإعداد تقارير يومية عن نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة على مستوى المراكز التسع والإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم.
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