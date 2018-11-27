إحالة 7 للجنايات وحبس 15 بينهم فتيات بتهمة الدعارة وترويج المخدرات بالهرم

كتب محمد إبراهيم

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيلا عصابيا مكون من 7 أشخاص للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 15778 لسنة 2018 جنايات العمرانية، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة والسماح بتداولها وتعاطيها داخل فندق غير مرخص.

كما قررت حبس باقى أعضاء العصابة وعددهم 15 متهما بينهم 5 فتيات ساقطات مسجلين آداب بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات للواء زكى زمزم مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث حماية الآداب عن قيام تشكيل عصابى يتزعمه "هانى.أ" بتسهيل دعارة النسوة الساقطات وترويج الخمور غير المرخصة والمواد المخدرة لرواد الملاهى اليلية داخل فندق بشارع الهرم.

وأسفرت تحريات اللواء أحمد طاهر مدير النشاط الخارجى والاتجار فى البشر بالإدارة العامة لمباحث الآداب، عن صحة المعلومات، وأضافت أن المتهم الرئيسى وهو هانى.ع.أ مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية مسجل ومطلوب فى 15 قضية بتشغيل ثلاثة ملاهى ليلية خاصة داخل الفندق تم سحب رخصته السياحية منذ عام 1992، والسابق صدور قرار بإلغاء ترخيصه من الجهات المختصة، بتزعم تشكيلاً عصابياً من مرتكبى أعمال البلطجة والخارجين على القانون، تخصص فى تسهيل الأعمال المنافية للآداب للمترددين على الملاهى من خلال إدخالهم الغرف والطرقات المهجورة داخل الفندق، وأيضا قيامه ومعاونيه بترويج المواد المخدرة على راغبيها، وتعاطيها بداخل المكان بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية مكونة من المقدم وليد طراف والرائد وليد عبد الرحيم والرائد خليل تادرس والرائد أحمد إسماعيل من رجال مباحث الآداب تم مداهمة ملحقات الفندق، وتبين هروب المتهم، وأسفر ذلك عن ضبط القائمين على إدارة المكان، ومرتكبى الأعمال المنافية للآداب، ومروجى ومتعاطى المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارة ملحقات الفندق المشار إليه، بالإشتراك مع الهارب فى ارتكاب الأعمال المنافية للآداب، وترويج وتعاطى المواد المخدرة بداخله مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.

وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد من الهواتف المحمولة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.