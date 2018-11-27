إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة سرقة سيارة بالإكراه فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

قرر المستشار احمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، إحالة مسجل خطر، لمحكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية رقم 5621 جنايات أول المحلة سرقة سيارة بالإكراه.

تعود الواقعة لقيام المتهم بالاشتراك مع اخرين بالاعتداء على احد المواطنين وسرقة سيارته بالإكراه، ووردت معلومات للعقيد وليد الجندي لرئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم اول المحلة، بوجود المتهم بشارع الترعة بمنطقة الششتاوى وبعرض المعلومات على اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قرر على الفور سرعة ضبط المتهم، وتشكيل فريق لضبطه، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وتم ضبطه وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه 15يوما وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات.