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أوكرانيا: إلغاء حالة الطوارىء بالمناطق الحدودية حال تطبيع الوضع فى كيرتش

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:35 ص
أوكرانيا: إلغاء حالة الطوارىء بالمناطق الحدودية حال تطبيع الوضع فى كيرتش الرئيس الأوكرانى
كييف (أ ش أ)
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أعلنت أوكرانيا أنها قد تلغى حالة الطوارىء التى فرضت فى المناطق الحدودية من البلاد لمدة 30 يوما، فى حال جرى تطبيع الوضع فى مضيق كيرتش.

وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكرانى ألكسندر تورتشينوف، فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إنه : "يمكن إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد فى أى وقت، إذا ما تم تطبيع الوضع فى كيرتش".

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو وقع أمس الإثنين، مرسوما يفرض حالة الطوارئ فى أوكرانيا، على خلفية انتهاك 3 سفن حربية أوكرانية المياه الإقليمية الروسية واحتجازها من قبل حرس الحدود الروسى.

ويبدأ سريان حالة الطوارىء فى أوكرانيا اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو يوم غد الأربعاء 28 نوفمبر.

 


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