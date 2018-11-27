أوكرانيا: إصابة أحد ضباط المخابرات العسكرية فى المواجهة مع روسيا

كييف(رويترز)

قال رئيس جهاز أمن الدولة فى أوكرانيا إن أحد ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية أصيب بجروح بالغة عندما أطلقت طائرات روسية صواريخ على سفن أوكرانية فى مواجهة بين البلدين يوم الأحد.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بعدما احتجزت روسيا ثلاث سفن أوكرانية بعد إطلاق النار عليها يوم الأحد. ودفعت الواقعة أوكرانيا إلى فرض الأحكام العرفية.

وقال فاسيل هريتساك رئيس جهاز أمن الدولة الأوكرانى فى بيان أمس الاثنين "وفقا للمعلومات المؤكدة لدى جهاز أمن الدولة فإن إحدى الطائرات الروسية الهجومية أطلقت صاروخين غير موجهين على السفن الأوكرانية ونتيجة لذلك أصيب أحد ضباط الجهاز بجروح بالغة".