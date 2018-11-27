أوقاف بالبحر الأحمر: إنارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة وفق أحدث الأساليب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تتفذ شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، مسجد الميناء الكبير بالغردقة، لعمل إنارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة و3 مساجد أخرى، لتنفيذ الإضاءة بهم وفقاً لأحدث الأنظمة الحديثة والتى تستخدم لترشيد الاستهلاك.

وأعلن الشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، فى تصريحات صحفية له، إنارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة أضفت جمالاً ورونقًا يضاف إلى جمال وروعة وإبداع التصميم لهذا المسجد وإضاءتها لأكبر مساحة ممكنة لإضفاء شكل جمالى أنيق ومتميز للمسجد.

يذكر أن مسجد الميناء الكبير مقام على مساحة 8 آلاف متر، ويقع على البحر مباشرة ويتسع لنحو 10 آلاف مصلى، ويضم مئذنتين بطول بطول 36 مترًا، و25 قبة، وقاعة للمناسبات وأخرى للمحاضرات.