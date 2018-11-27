أوقاف الإسكندرية تدرب 90 إماما لتطوير أدائهم فى العلوم الشرعية وأصول الدين

الإسكندرية – أسماء على بدر

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، إنه تم إرسال 90 إماما لتدريبهم بوزارة الأوقاف بالقاهرة ضمن خطة الأوقاف لتطوير أداء الأئمة فى المساجد على مستوى الجمهورية، وتم الدفع بالعديد من الأئمة، وكان آخر دفعة تم ترشيحها تلقت التدريب على أيدى علماء الأوقاف.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تدريب الأئمة وتنمية مهاراتهم من أهم الخطوات لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الإسلام الوسطى المستنير.

وعن صكوك الأضحية قال إنه تم استلام 26 طنا من وزارة الأوقاف وتم تسليمهم بالكامل إلى الأهالى بالمناطق البعيدة والأسر الفقير بالتعاون مع التضامن والمحافظة لمعرفة هذه الأماكن وأسماء الأسر بجميع أنحاء المحافظة.

وقال إن هناك العديد من الفعاليات على مستوى الجمهورية الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوى الشريف تحت عنوان رسول الانسانية ووصلت عدد القوافل والأمسيات إلى 1350 أمسية فى العديد من الأماكن منها المدارس وجامعة الإسكندرية والأندية الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أنه فى نهاية الفاعلية سيتم تكريم 50 إماما على مستوى الإسكندرية من أفضل الأئمة المساهمين فى العمل الدعوى ونشر سيرة رسول الله بالطريقة الصحيحة.