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"أوبرا دمنهور" تستضيف الموسيقار هشام جبر لمناقشة تاريخ الموسيقى الكلاسيكية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:51 م
"أوبرا دمنهور" تستضيف الموسيقار هشام جبر لمناقشة تاريخ الموسيقى الكلاسيكية أوبرا دمنهور
البحيرة - ناصر جودة
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إستضافت اليوم دار أوبرا دمنهور المايسترو هشام جبر خلال فاعليات نادى فنون الأوبرا الذى تنظمه دار الأوبرا  المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وذلك لمناقشة تاريخ وتطور الموسيقى الكلاسيكية.

واكد المايسترو هشام جبر فى الندوة التى ادارتها الفنانة التشكيلية ايمان مكاوى- على قدرة الموسيقى الكلاسيكية على البقاء عبر الزمن لان لها القدرة على التجريد والربط بين العقل والوجدان و تجمع بين المنطق والعاطفة فى أن واحد.

وأضاف أن جميع الفنون تطمح أن تكون حالة من حالات الموسيقى الخالصة كما قال الفيلسوف الالمانى شوبنهاور .

وخلال الندوة تم عرض فيلما وثائقيا عن الموسيقى الكلاسيكية للموسيقار العالمى باخ بعنوان" كونشيرتو على آلة الكمان" .

 
 
 

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