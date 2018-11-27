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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:39 م
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أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تجنب أى تصعيد بين روسيا وأوكرانيا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:39 م
أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تجنب أى تصعيد بين روسيا وأوكرانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ بشأن الحادثة التي وقعت بين سفن أوكرانية وروسية يوم الأحد الماضي قرب شبه جزيرة القرم عند مضيق كيرتش، وشدد على الحاجة الفورية لتجنب أي مخاطر للتصعيد.

وحث غوتيريش -في بيان نقله الموقع الرسمي للمنظمة- الطرفين الروسي والأوكراني على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحادث والحد من التوترات، عبر كل الوسائل السلمية المتاحة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما شدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية، وهي المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

 

 


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