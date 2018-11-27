أمريكا الشمالية تحيل كلاب البحث عن المخدرات للمعاش المبكر بعد تشريع بيع القنب

كتب أحمد علوى

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن كلاب الشرطة المتخصصة فى البحث عن المخدرات فى أمريكا الشمالية، سيتم إحالتها على المعاش فى سن مبكر، وذلك بسبب زيادة عددهم بشكل مبالغ فيه.

ووفقا للمجلة الأمريكية ذاتها، فقد أكدت الشرطة فى أمريكا الشمالية، أن عدد كلاب البحث عن المخدرات أصبح كثير للغاية بعدما تم تشريع بيع القنب فى المتاجر، وعدم تجريم بيعه.

وأضاف تومى كلاين وهو رئيس قسم الشرطة فى ريفل كولورادو، أن عملية البحث عن الماريجوانا فى المركبات لم يعد يحدث، ولن نحتاج إليه مرة أخرى حيث كان يتم تدريب الكلاب البوليسية على التقاط رائحة العقاقير المحظورة. لكن الآن لم يعد الحشيش والماريجوانا محظوران فى بعض الولايات الأمريكية وكندا، وأصبحت مهارات الكلاب الأكبر سنا عوائق أكثر من كونها مساعدة.