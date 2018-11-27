video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا الشمالية تحيل كلاب البحث عن المخدرات للمعاش المبكر بعد تشريع بيع القنب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:07 م
أمريكا الشمالية تحيل كلاب البحث عن المخدرات للمعاش المبكر بعد تشريع بيع القنب كلب بوليسى يفتش حقيبة - صورة أرشيفية
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

 قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن كلاب الشرطة المتخصصة فى البحث عن المخدرات فى أمريكا الشمالية، سيتم إحالتها على المعاش فى سن مبكر، وذلك بسبب زيادة عددهم بشكل مبالغ فيه.

ووفقا للمجلة الأمريكية ذاتها، فقد أكدت الشرطة فى أمريكا الشمالية، أن عدد كلاب البحث عن المخدرات أصبح كثير للغاية بعدما تم تشريع بيع القنب فى المتاجر، وعدم تجريم بيعه.

وأضاف تومى كلاين وهو رئيس قسم الشرطة فى ريفل كولورادو، أن عملية البحث عن الماريجوانا فى المركبات لم يعد يحدث، ولن نحتاج إليه مرة أخرى حيث كان يتم تدريب الكلاب البوليسية على التقاط رائحة العقاقير المحظورة. لكن الآن لم يعد الحشيش والماريجوانا محظوران فى بعض الولايات الأمريكية وكندا، وأصبحت مهارات الكلاب الأكبر سنا عوائق أكثر من كونها مساعدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طرح دواء فى أمريكا يحتوى على مكونات مستخرجة من الماريجوانا

بعد شهر من طرحها قانونيا.. الماريجوانا تختفى من كندا والزبائن يبحثون عن المهربين

تقنين استخدام الماريجوانا فى كندا بكاريكاتير " اليوم السابع"

كلاب الشرطة

القنب فى امريكا

مكافحة المخدرات

أخبار العالم




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة