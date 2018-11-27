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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:48 م
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أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 27 -11-2018

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:02 م
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 27 -11-2018 فاكهة - أرشيفية
أسماء أمين
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تراجعت أسعار البرتقال البلدى واليوسفى نصف جنيها اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر بسوق العبور وفقا لآخر تحديثات الموقع، بحيث بلغ سعر البرتقال بين 2 و4 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و4 جنيهات، وسعر برتقال أبو سرة بلغ سعره بين 2 و4 جنيهات وسعر اليوسفى ليصل بين 2 و4.5 جنيه.

 

وسجل سعر كيلو التين البرشومى بين 5 و10 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بلغ سعر الكيلو بين 3 و5 جنيهات، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.

 

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 10 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.


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