أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-11-2018.



إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القناة للتوكيلات الملاحية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للصناعات الهندسية، آسيك للتعدين-اسكوم، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مصر للأسمنت-قنا، بيراميزا للفنادق القرى السياحية.



البورصة تربح 6.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.161 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 202 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.38% والعرب على 10.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 174.3 مليون جنيه، 87.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 7.4 مليون جنيه، 263.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2187 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.58% عند مستوى 13302 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% عند مستوى 681 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1704 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 30 أخرى، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 15.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.19%

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 28.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 14.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.58%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 8.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.08%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.04%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 22.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 155.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.93%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.737 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.03%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 5.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.74%