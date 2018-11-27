أرامكو تخطط لاستثمار 150 مليار دولار فى الغاز خلال 10 سنوات

رويترز

قالت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن برنامجها للغاز سيستقطب استثمارات قيمتها 150 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا من 14 مليارا فى الوقت الحالى.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذى للشركة خلال مؤتمر فى دبى "لدينا أيضا موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدى تتكامل سريعا مع مواردنا التقليدية الضخمة... حاليا لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدى وأكثر من 70 بئرا استُكملت هذا العام."

وأضاف أن أرامكو تخطط لاستثمار 100 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة فى الكيماويات عالميا، إضافة إلى استحواذات محتملة.