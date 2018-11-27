أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه



البورصة تربح 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.161 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.161 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 202 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.38% والعرب على 10.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 174.3 مليون جنيه، 87.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 7.4 مليون جنيه، 263.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2187 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.58% عند مستوى 13302 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% عند مستوى 681 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1704 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 30 أخرى، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعديلات الضرائب قال البنك التجارى الدولى "CIB"، إن اتحاد بنوك مصر استقر بعد مناقشات مع وفد من وزارة المالية، حول آليات وتفاصيل تطبيق تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بشأن المعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة، على تطبيق تلك التعديلات على الإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الدين، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى، وستقوم الوزارة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافى أرباج البنوك بشكل ربع سنوى. قال البنك التجارى الدولى "CIB"، إن اتحاد بنوك مصر استقر بعد مناقشات مع وفد من وزارة المالية، حول آليات وتفاصيل تطبيق تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بشأن المعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة، على تطبيق تلك التعديلات على الإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الدين، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى، وستقوم الوزارة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافى أرباج البنوك بشكل ربع سنوى.

وأضاف البنك، فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن تطبيق التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل سيتم الالتزام بها فور إقرارها من مجلس النواب، منوها إلى أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستوى 22%.

ثروة كابيتال قالت البورصة المصرية، إنه تم اليوم تنفيذ عمليات تصفية حساب استقرار سعر سهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 208.9 مليون جنيه، وتم تنفيذ العملية من خلال 28.3 مليون سهم، بواقع 7.36 جنيه للسهم. قالت البورصة المصرية، إنه تم اليوم تنفيذ عمليات تصفية حساب استقرار سعر سهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 208.9 مليون جنيه، وتم تنفيذ العملية من خلال 28.3 مليون سهم، بواقع 7.36 جنيه للسهم.