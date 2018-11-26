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28 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم باقتحام كنيسة عين شمس

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:58 م
28 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم باقتحام كنيسة عين شمس كنيسة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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حددت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى، 28 نوفمبر الجارى، أولى جلسات محاكمة المتهم بمحاول اقتحام كنيسة حاملا سيخ حديد وأصاب شخصين بإصابات طفيفة.
 
وقال المتهم، إنه شاهد المهدى المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أى جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمى إلى فصيل إرهابى.
 
 
وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى بمحاولة أحد الأشخاص، ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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