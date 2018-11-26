10 ديسمبر الإعلان عن قرار تظلم "بلتون" من عقوبات الرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل إصدار قرار بشأن التظلم المقدم من بلتون المالية القابضة للاعتراض على عقوبات الهيئة حول مخالفتها الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، إلى يوم 10 ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين.

وكانت شركة بلتون المالية القابضة، قد أعلنت عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات قرارات هيئة الرقابة المالية ضد الشركة، ومعرفة أسبابها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.