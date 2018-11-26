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وصلة هزار بين ويل سميث وبطل فورمولا1.. بدأت بالخطف وانتهت بسرقة العلم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:30 ص
وصلة هزار بين ويل سميث وبطل فورمولا1.. بدأت بالخطف وانتهت بسرقة العلم ويل سميث و لويس هاميلتون
كتب هيثم سلامة
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يبدو أن وصلة الهزار بين الممثل العالمى ويل سميث والبريطانى المتسابق لويس هاميلتون لم تنته بعد حتى الآن، بعد محاولة خطفه حتى انتهت بسرقة العلم، بعد فوزه بالمركز الأول فى سباق فورمولا 1 للسيارات المقام فى أبو ظبى، متفوقًا على الألمانى سيباستيان فيتل الذى جاء فى المركز الثانى، وتلاهما الهولندى ماكس فرستابين فى المركز الثالث.

بدأ المزاح بينهما من خلال "فيديو" تمثيلى لكلا من الممثل العالمى ويل سميث والبريطانى المتسابق لويس هاميلتون، قبل السباق، حيث قام الأول بتوثيق الثانى، طالبًا الخوض فى السباق بدلاً منه لكى يحظى بفرصة تحقيق حلمه بالفوز.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You better win bro... 😤🤣 @willsmith 🐐

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وكان المتسابق البريطانى لويس هاميلتون، ظهر موثق اليدين بشريط لاصق على كرسى بينما يقوم ويل سيمث بالتحدث معه، فى محاولة منه لإبرام ذلك الاتفاق الذى انتهى بالفشل وبعد فوز هاميلتون بالسباق اليوم، قام ويل سميث بسرقة العلم مرة آخرى، بينما استعاده هاميلتون.

وتوج الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي البريطانى لويس هاميلتون من فريق المرسيدس بالمركز الأول في سباق الفورمولا 1.


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