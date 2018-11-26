وزير النقل: نظم إشارات السكة الحديد عفا عليها الزمن ولا يصلح معها التطوير

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن إشارات السكة الحديد عفى عليها الزمن ولم يعد موجود قطع غيار لتطويره، لافتا إلى أن أخر تطويره لجزء منه كان فى الثمانينات.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، أن إشارات السكة الحديد تشهد ثورة حالية من خلال مشروعات تحديث نظم الإشارات بالهيئة واستبدال النظام القديم بنظام جديد.

وأكد عرفات، على أن الوزارة تعمل على تطوير نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة نصيبه من قطاع البضائع، كما تم تشغيل ابليكشن لحجز تذاكر القطارات عبر الموبايل ضمن خطة ادخال التكنولوجيا وتطوير خدمات السكة الحديد.