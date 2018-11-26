وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد أى زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو من العام القادم وفقا لخطة رفع الدعم التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهى تدريجيا فى يوليو 2021.
وأضاف شاكر، فى مؤتمر صحفى، أن أسعار الكهرباء من الممكن أن تنخفض أسعار شرائح الكهرباء فى حالة انخفاض أسعار الوقود، لافتا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء تبلغ 95 مليار جنيه.
ولفت وزير الكهرباء، أنه لا بديل عن رفع الدعم لاستكمال منظومة التطوير والتوسع فى شبكة الكهرباء.
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عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
سياده الوزير
استخدم الغاز اللى من أرضنا و وكمان الطاقه المتجددة أكبر محطه طاقه شمسية فى العالم فى أسوان كما تقول. و بلاش مكافآت 12 شهر للعاملين فى الكهرباء و انت قلت انك حتصدر كهرباء للسودان و السعوديه كل ده كفيل بخفض أسعار الكهرباء. مش كده و الا ايه ؟ و الا هما كلمتين و بس ؟
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بواسطة:
مواطن
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انتم حولتم حياتنا لجحيم