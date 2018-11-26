وزير العدل: الهدف من تطوير منظومة التقاضى رفع مستوى الخدمة

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن الهدف الذى تسعى إليه الوزارة فى مجال التقاضى هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة الداخلية، والنيابة العامة والمحاكم على إختلاف درجاتها لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها فى فترة زمنية قصيرة لتؤدى إلى إحداث طفرة فى مستوى آداء كافة الأطراف و تقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومى موحد لإجراءات التقاضى لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها.

جاء ذلك فى كلمة وزير العدل التى ألقاها نيابة عنه المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركزالمعلومات القضائي أثناء إفتتاح أعمال التطوير والميكنة لعدة محاكم بمحافظة البحر الأحمر هى محكمة استئناف قنا – مأمورية البحر الأحمرومحكمة البحر الأحمر الابتدائية والغردقة الجزئية ومأمورية سفاجا الكلية ومحكمة سفاجا الجزئية، وذلك فى حضور اللواء اركان حرب احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والمستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمهندس هشام سالم ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

كما جاء فى كلمة وزير العدل ان مواكبة روح العصر لتيسير الإجراءات علي المواطنين هو عين ماتنشده الدولة فى كافة المجالات، وان ما يحدث من ميكنة كافة محاكم الجمهورية بالتعاون المستمر والوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لن يحقق العدالة الناجزة فقط ولكن سيساعد فى خلق تغيير فى سلوك ومفاهيم كل من المتقاضى والقائمين على العمل بدور المحاكم.

ومن المقرر أن تستكمل مراسم افتتاح أعمال التطوير وميكنة باقى محاكم محافظة البحر الأحمر هذا الأسبوع وهى محاكم القصير الجزئية وحلايب وشلاتين الجزئية ورأس غارب الجزئية.