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وزير الطيران أمام البرلمان: 20 مليار ديون مصر للطيران من 2011 وحتى 2015

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:08 م
وزير الطيران أمام البرلمان: 20 مليار ديون مصر للطيران من 2011 وحتى 2015 الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب محمد مجدى السيسى
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استعرض الفريق يونس المصرى وزير الطيران، خطته خلال الفترة المقبلة أمام لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائب عمرو صدقى، مؤكدًا على أنه قام بإعادة ترتيب البيت من الداخل، ووضع الشكل الذى يليق بقطاع الطيران المدنى خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف فى كلمته خلال الاجتماع، أن مصر للطيران لديها 9 شركات، وأن مديونية شركة مصر للطيران تقدر بـ20 مليار من 2011 وحتى 2015، متابعا: "محتاجين دعم من الدولة والبرلمان فى شأن هذه الديون، نسعى أن يكون هناك ذراع قوية لمصر للطيران فى افريقيا وغيرها، وهناك تحديات تتعلق بالنفقات بخلاف تطوير أساليب التأهيل".

 

و عرض المصرى، التحديات التى تواجه شركات الطيران ومنها تعثر الشركة القابضة لمصر للطيران، وضرورة تحديث أسطول الشركة وتطوير هيئة الارصاد وزيادة النفقات، مضيفا: "اتخذت إجراءات لمواجهة التحديات ومنها استغلال موسم الحج لتفعيل الاستغلال الأمثل المساحات المتوفرة أمام صالتى السفر لاستيعاب المودعين والمستقبلين واستغلال المساحات بأماكن الانتظار ورفع كفاءة الصالة الموسمية من الداخل".

 

و أشار وزير الطيران المدنى، إلى تطوير منطقة الدخول بالإمكانيات الذاتية ومواجهة تكدس الركاب بخلاف التنسيق مع وزارة الداخلية، ما أثر بشكل إيجابى على أمن الطيران، متابعا: "لدينا مشكلة فى تجاهل بند الصيانة الأمر الذى يؤثر على المعدات"، موضحا أنه سيتم حل هذه المشكلة مستقبلا.

 


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