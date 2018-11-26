video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الطاقة السعودى: روابط اقتصادية وسياسية فريدة بين مصر والمملكة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:20 ص
وزير الطاقة السعودى: روابط اقتصادية وسياسية فريدة بين مصر والمملكة وزير الطاقة السعودى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، أن الروابط التى تجمع الدول العربية كثيرة ومتينة، والمصير المشترك والعمق التاريخى والحضارى المترابط هى من أبرز وأقوى الروابط التى تجمع الدول العربية، وبين مصر والسعودية بشكل خاص، مشيرا إلى وجود توافق فى الرؤى السياسية بين الشقيقتين فضلا عن الروابط الاقتصادية والأمنية والجغرافية الفريدة بين البلدين.

وأضاف وزير الطاقة السعودى، خلال مؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثورة المعدنية بحضور الرئيس السيسي، أن هناك روابط جيولوجية بين البلدين حيث تشكل منطقة الدرع النوبى فى مصر، والعربى فى السعودية امتدادين لمنطقة جيولوجية واحدة وهو ما يتيح فرص ثمينة بين البلدين فى هذا القطاع الاستراتيجى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية

بث مباشر.. السيسى يشهد فعاليات المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية

وزير الطاقة السعودى

الرئيس السيسي

مؤتمر الثروة المعدنية

مركز المنارة

السيسي




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة