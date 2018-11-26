وزير الزراعة: التكنولوجيا الحيوية لم تخدم صغار المزارعين بالصورة الكافية

كتب عز النوبى

قال الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح، إنه يجرى حاليا تطبيق التكنولوجيا الحيوية الزراعية بصورة متصاعدة فى مجالات المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية والصناعات الزراعية، بغية الحد من آثار الجوع والفقر والمساعدة في التكيف مع تغير المناخ والحفاظ علي قاعدة الموارد الطبيعية .

وأضاف "أبو ستيت " خلال مشاركته ورشة التكنولوجيا الحيوية من أجل تنمية زراعية مستدامة ،أن التكنولوجيات الحيوية لم تنفع بالصورة الكافية أيا من المزارعين او المنتجين ذوي الحيازات الصغيرة ولا المستهلكين ولذلك يجب زيادة البحوث التطبيقية والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية التي تركز علي تلبية احتياجات صغار المزارعين والعمل علي مواجهة تغير المناخ والقوي الأخرى التي تهدد الموارد الطبيعية كالتنوع البيولوجي والأراضي والمياه التي تعد ضرورية لإنتاج الأغذية والزراعة

وتابع " ابوستيت" أنه حتى نكون قادرين علي مواجهة هذه التحديات واهمها توفير غذاء بطريقة مستدامة وامنة يجب العمل علي ادماج التكنولوجيا الحيوية بصورة سليمة مع التكنولوجيات الأخرى في مجال انتاج الأغذية والمنتجات الزراعية والخدمات مع الاخذ في الاعتبار ان التنمية الزراعية المستدامة تعتمد علي العديد من الركائز ، والتي من أهمها البحث العلمي حيث انه من الأهمية ان يتم توجيه البحث العلمي نحو زيادة الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي

واشار ابوستيت إلى اهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة وهي نوعان: -تحديات حيوية كالأمراض والآفات وغيرها ، -تحديات غير حيوية: منها تحديات للتغيرات المناخية ، وتاتي على راسها مشكلة نقص المياه وسوء استغلالها وأيضا ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوحة التربة ومن هنا فلابد من أهمية توجيه الأبحاث في عدد من الاتجاهات من اجل الرقي بهذا القطاع وزيادة اسهامه في الدخل القومي وسد فجوة الامن الغذائي وإيجاد حلول للمعوقات الحيوية وغير الحيوية التي تواجه القطاع الزراعي وتطوير الأساليب لزيادة الإنتاج ودعم استمراريته

من ناحيته قال الدكتور محمد سليمان رئيس البحوث الزراعية ، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تهدف الي الاستمرار في دعم البحوث في مجال الهندسة الوراثية واجراء البحوث الأساسية بهدف ايحاد حلول لبعض مشاكل الزراعة المصرية لرفع كفاءة المنتج عن طريق انتاج هجن وسلالات ذات إنتاجية عالية وفي نفس الوقت مقاومة للافات والامراض والظروف البيئية غير الملائمة وذلك لخفض حجم استيراد التقاوي وبالتالي توفير العملة الصعبة وفتح مجال التصدير ولذا تعتبر التكنولوجيا الحيوية الحديثة من اهم المحاور الواعدة التي يهتم بها مركز البحوث الزراعية لما لها من مردود إيجابي في النهوض بالمجالات الزراعية المختلفة .

وأضاف سليمان أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية والبيوتكنولوجي هو المعني والمتخصص في مجال التقنيات الحيوية حيث يسهم بدور هام في نقل التكنولوجيا الحيوية من معامل الدول الصناعية المتقدمة الي معاملنا المصرية وتطوير هذه التقنيات الحديثة بملا يتلائم والاحتياجات في مجال التنمية الزراعية

ويعمل معهد بحوث الهندسة الوزراثية والبيوتكنولوجي في هذا الاطار مهتما بالبحوث التطبيقية والتدريب عل كل ما هو حديث لبناء القدرات البشرية التي تساهم في رفع كفاءة المنتج الزراعي.

الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية ، يقول أن إن المعهد يهدف الى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويعها محليا كما يتبنى اعداد الكوادر الفنية من خلال الدورات التدريبيه المستمرة وايضا محاولة حل المشاكل التى تعترض الزراعة المصرية بما يتضمن الاستدامة والتطور المستمر فى الانتاجية الزراعية.

واضاف أنيس أن ورشة عمل اليوم تحت عنوان التكنولوجيا الحيوية من اجل تنمية زراعية مستدامة وتتمثل محاورها فى

1_استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتحسين الجودة وزيادة الانتاجية فى المحاصيل الحقلية والبستانية الاستراتيجية.

2_استخدام تقنيات البيولوجيا الجزينية فى مجال تربية النبات للاسراع من برامج التربية بهدف استباط اصناف جديدة.

3_تاسيس نوع جديد من العلوم التطبيقية مبنى على تطوير قواعد بيانات ضخمة خاصة بالواسمات الجزينية وتعظيم الاستفادة منها فى مجالات الزراعة المختلفة.

4_ استنباط سلالات واصناف جديدة من محاصيل الحبوب الرئيسية متحملة للاجهاد البيئى مثل الجفاف وملوحة التربة ودرجات الحرارة المرتفعة وذلك باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

5_استخدام طرق البيولوجيا الجزينية فى دراسة عدد من الفيروسات المتخصصة فى المقاومة الحيوية للافات كبديل امن وفعال عن استخدام المبيدات الكيميائية.

6_ تاسيس نظام جديد باستخدام التكنولوجيا الحيوية لانتاج الاجسام المضادة وحيدة النسل كادوات تشخيصية للكشف عن الفيروسات.