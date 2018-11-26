video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين يضع غدا حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية لإنشاء سلاسل تجارية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:50 م
وزير التموين يضع غدا حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية لإنشاء سلاسل تجارية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
يضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة  الداخلية والدكتور محمود غراب محافظ الشرقية حجرالأساس للمنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية، بهدف إنشاء أسواق تجارية وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.
 
وكان  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم إعداد خطة لإنشاء مناطق لوجستية فى عدة محاور منها مناطق لوجستية حدودية مثلا لمناطق بين ليبيا والسودان، ومناطق لوجستية محورية تخدم كل منطقة، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية على مستوى المحافظات، حيث تتضمن المنطقة اللوجستية أسواقا تجارية للجملة وسلاسل تجارية كبرى ومناطق للتخزين، ﻭأنه لا بيع للأراضى الخاصة بإنشاء مناطق لوجستية، لأنه وتطرح بحق الانتفاع.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين يضع الثلاثاء حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية لإنشاء سلاسل تجارية

وداعا لأزمات السلع الأساسية.. شركات وزارة التموين تنتج السكر من الخام المستورد.. تكرير 40 ألف طن وتحويله إلى أبيض.. تصدير 6 آلاف طن سكر بنى لكينيا بالعملة الصعبة.. وبدء تطوير الصناعة لتقليل الاستيراد من الخارج

الحكومة تحتضن الفقراء بمناسبة المولد النبوى.. وزير التموين: توفير 100 طن سكر و150 طن أرز للأسر الفقيرة.. وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى للتعليم.. وتوزيع 3 أطنان لحوم على المحتاجين

وزير التموين

المصيلحى

منطقة لوجستية الشرقية

سلاسل تجارية




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة