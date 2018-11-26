وزير التعليم: نظام التعليم الجديد سيقضى نهائيًا على الدروس الخصوصية

(أ ش أ)

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالتعليم والصحة وبناء الإنسان.. مشيرا فى هذا الصدد إلى نظام التعليم الجديد الذى تطبقه الوزارة الآن.

واستعرض شوقى، خلال الجلسة الأولى بفعاليات مؤتمر التعليم الدولى التى تنظمه الوزارة بمركز مصر المعارض خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ نوفمبر الجارى منظومة تطوير التعليم فى مصر والشركات الدولية والمحلية التى ساهمت فى عملية التطوير بالتعاون مع مركز تطوير المناهج بالوزارة.

وقال أن الوزارة تواجه الآن معركة بين التطوير والمصلحة، تطوير نظام قديم يعتمد على الحفظ، ومصلحة المسؤولين عن الدروس الخصوصية فى مصر، داعيا الطلاب وأولياء الأمور بدعم النظام الجديد لأنه يصب فى صالح الطلاب، مؤكدا أن التابلت سيمنع نهائيا الدروس الخصوصية

وأضاف شوقى أن نظام التعليم الذى يعتمد على التابلت يطبق وفق معايير الجودة العالمية.. مشيرا إلى أن منصة إدارة التعلم موجود الآن على التابلت وموجودة أيضا على بنك المعرفة وهو المحتوى الذى سيستخدمه الطلبة خلال الدراسة.