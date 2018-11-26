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وزير التعليم: نظام التعليم الجديد سيقضى نهائيًا على الدروس الخصوصية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:29 م
وزير التعليم: نظام التعليم الجديد سيقضى نهائيًا على الدروس الخصوصية وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى
(أ ش أ)
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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالتعليم والصحة وبناء الإنسان.. مشيرا فى هذا الصدد إلى نظام التعليم الجديد الذى تطبقه الوزارة الآن.

واستعرض شوقى، خلال الجلسة الأولى بفعاليات مؤتمر التعليم الدولى التى تنظمه الوزارة بمركز مصر المعارض خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ نوفمبر الجارى منظومة تطوير التعليم فى مصر والشركات الدولية والمحلية التى ساهمت فى عملية التطوير بالتعاون مع مركز تطوير المناهج بالوزارة.

وقال أن الوزارة تواجه الآن معركة بين التطوير والمصلحة، تطوير نظام قديم يعتمد على الحفظ، ومصلحة المسؤولين عن الدروس الخصوصية فى مصر، داعيا الطلاب وأولياء الأمور بدعم النظام الجديد لأنه يصب فى صالح الطلاب، مؤكدا أن التابلت سيمنع نهائيا الدروس الخصوصية

وأضاف شوقى أن نظام التعليم الذى يعتمد على التابلت يطبق وفق معايير الجودة العالمية.. مشيرا إلى أن منصة إدارة التعلم موجود الآن على التابلت وموجودة أيضا على بنك المعرفة وهو المحتوى الذى سيستخدمه الطلبة خلال الدراسة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام محمد

لا تعليق

عذرا وزير التربية والتعليم ما هو السبب في إلغاء تخصص علمي علوم وعلمي رياضة لقد تحدثت سابقا عن اعتماد التعليم على الفهم وليس الحفظ وبعض الطلاب يهوى ويبدع في المواد العلمية دون المواد الرياضية والعكس صحيح فنحن في حاجة لجيل مدرس و يبدع وليس مجرد حشو مناهج وهذه ليست المره الأولى التي يتم فيها إلغاء التخصص ثم عودته بالله عليكم كفانا تجارب في مستقبل اولادنا

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