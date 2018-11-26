وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أنشطة المكتب الثقافى المصرى بالهند

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريراً مقدماً من د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول أنشطة المكتب الثقافى المصرى بنيودلهى بالهند خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار دعم الشراكة والتعاون مع الجامعات الهندية، عقد المكتب لقاء مع وفد من جامعة SHARDA للتباحث حول زيادة عدد منح الماجستير والدكتوراه المقدمة للطلاب المصريين، كما استقبل مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة Pandit Deendayal Petroleum الهندية؛ لبحث سبل التعاون مع الجامعة لتوفير منح دراسية، وإقامة مراكز متخصصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح التقرير استقبال المكتب للمدير العام والرئيس التنفيذى لمجموعة اندرسون الإنجليزية؛ لمناقشة إمكانيات التعاون العلمية والثقافية وخاصة فى مجالات الرعاية الصحية والطبية والصيدلية والتكنولوجية، وتوفير فرص للدراسين المصريين بالخارج، فضلاً عن برامج التبادل الدولى.

وفى إطار التواصل مع الدارسين المصريين بالخارج نظم المكتب العديد من اللقاءات مع المبعوثين المصريين بالهند؛ للاطمئنان على انتظامهم فى العملية التعليمية بمختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية الهندية، وكذلك حل المشكلات التى تواجههم، والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير.

وفى ضوء التعاون العلمى والبحثى عقد المكتب لقاء مع مسئولى جامعة اميتى بشأن الاستعداد للمشاركة فى المؤتمر الدولى الثانى لريادة الأعمال والابتكارات والقيادة خلال الفترة من 19-21 ديسمبر القادم؛ بهدف التعاون فى مجالات التكنولوجيا والابتكار وخلق القيمة.

وفى إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والهندية نظم المكتب لقاء بين عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ووفد من جامعة اميتى نويدا الهندية؛ للتباحث حول إمكانية التعاون بين الجانبين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعاون بين جامعة ايمتى وجامعة جنوب الوادى فى مجال التعليم الإلكترونى.

وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية، شارك المكتب فى فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لمعالجة الإشارات والشبكات المتكاملة بجامعة اميتى الهندية؛ بهدف بحث التعاون العلمى والبحثى المستقبلى وخاصة فى مجالات الاتصالات والتكنولوجيات المتخصصة.