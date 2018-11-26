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وزير التعليم العالى: ندعم العلاقات التعليمية والبحثية مع ماليزيا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:55 م
وزير التعليم العالى: ندعم العلاقات التعليمية والبحثية مع ماليزيا جانب من لقاء وزير التعليم العالى بالسفير الماليزى
كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى ظهر اليوم الإثنين، محمد حنيف بن عبد الرحمن السفير الماليزى بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم التعاون بين مصر وماليزيا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.
 
وخلال اللقاء تم بحث سبل مساعدة الطلاب الماليزيين الدارسين فى الجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التى تواجههم، وكذلك زيادة التبادل العلمى بين البلدين خاصة فى مجال التعليم الفنى، والتبادل الطلابى، والمنح العلمية، وتفعيل اتفاقيات التعاون العلمي بين الجامعات المصرية والماليزية، والتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية المصرية والماليزية.
 
من جانبه أكد السفير الماليزى بالقاهرة حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمع بين الشعبين المصري والماليزى، مضيفا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة لتعميق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى زيارته والوفد المرافق له لجامعات بنى سويف وكفر الشيخ وقناة السويس، مشيدا بالإمكانيات الحديثة والمتميزة بعدد من الجامعات المصرية خاصة فى قطاعى الطب وطب الأسنان.
 
حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين.
 
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