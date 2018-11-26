وزير الأوقاف: يجب فتح باب الحوار العقلى بين الأستاذ والتلميذ وتنحية المناهج

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أننا نعانى من الخلط بين الثابت والمتغير الذى هو فكر بشرى فى قراءة النص، وأضاف خلال ندوة له، أن علماءنا السابقين اجتهدوا فى قراءة النص فى زمانهم وتركوا لنا متغيرات زماننا.

وأشار إلى أن الأشياء التى تصرف فيها «النبى»- عليه الصلاة والسلام- كرئيس دولة، وأشياء أخرى كنبى وأشياء كنبى ورئيس دولة، كان قد حث فيها على إحياء الأرض وزراعتها وتمليكها لمن يزرعها، أما الآن لا يمكن أن يحدث ذلك.

وأوضح الوزير، أن الجهاد الذى أعلنه «النبى» لا يمكن لفرد أن يعلنه بل لرئيس الدولة، مضيفا أنه على من يتصدى للشأن العام عليه أن يكون ذا عقلية جامعة، وقال الوزير، يجب أن نفرق بين الإيمان بالسنة وتصديق كل ما جاء عن رسول الله، وبين تناول النصوص، فهناك حديث يأمر من أكل بصلا أو ثوما أن يعتزل المصلى، وبالتفسير يفهم البعض أنه يمتنع عن الصلاة بينما الحقيقة هى ضرورة تنظيف الفم قبل القدوم للصلاة، حيث لا يؤخذ العلم بالعواطف بل بالتدقيق والفهم، حيث لا يبنى الحفظ عقلا أو علما، فيجب تنحية منهج العلم وفتح باب الحجة والبرهان بين الأستاذ والتلميذ والرأى والرأى الآخر.