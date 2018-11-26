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تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية ..

وزيرة الصحة تبحث تشغيل مستشفى العديسات بالأقصر بتكلفة 409 مليون جنيه

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:48 م
وزيرة الصحة تبحث تشغيل مستشفى العديسات بالأقصر بتكلفة 409 مليون جنيه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وليد عبد السلام
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عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً، مع جمعية الأورمان، بحضور المهندس حسام الدين القبانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك لمناقشة تفعيل البروتوكول المبرم بين الوزارة وجمعية الأورمان، لتشغيل وإدارة مستشفى العديسات بالأقصر.

يأتى هذا البروتوكول ضمن توجيهات القيادة السياسية، لتعاون الحكومة مع الجمعيات الاهلية فى المجال الصحى لتشغيل وإدارة المنشآت الطبية الحكومية بكفاءة عالية بما يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بتكلفة غير هادفة للربح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى ستكون متخصصة فى مرضى القلب "للأطفال، والكبار"، سواء كانت لعمليات جراحية أو لعمليات قسطرة، فضلاً عن علاج جميع أمراض القلب، مشيراً إلى أن تكلفة المستشفى الإجمالية بلغت 409 مليون جنيه، منها 259 للإنشاءات و150 للتجهيزات الطبية، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة المشروعات الكبرى، حيث من المنتظر الانتهاء من الإنشاءات فى 30 ديسمبر من العام الجارى، والتجهيزات فى أبريل 2019.

وأشار "مجاهد" إلى أن هذه المستشفى تعد أول تجربة لتشغيل مستشفى بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة ستتحمل التكلفة الإنشائية والتجهيزية بأفضل أجهزة طبية عالمية فى جراحات القلب مثل جهاز القسطرة القلبية، ومقطعية على شرايين القلب، وموجات فوق صوتية، ورنين مغناطيسى، ورسم قلب وسونار متحرك، وأجهزة معملية، وكيميائية، ومناعية، وميكروبيولوجية، وبنك دم، موضحاً أن جمعية الأورمان ستقوم بإدارة وتشغيل المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة.

ووجهت وزيرة الصحة خلال الاجتماع بسرعة اختيار الفرق الطبية ورؤساء الأقسام ومديرى المستشفى الذين سيعملون بالمستشفى وفقاً لأفضل الخبرات والمهارات، مؤكدة أن المستشفى ستقدم خدمة طبية عالية الجودة بدون تحمل المرضى أى تكلفة مالية إضافية.

 


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جمعية الاورمان

مستشفى العديسات بالاقصر




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