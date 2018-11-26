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مهاب مميش: مشروع قناة السويس الجديدة جلب تكلفته فى أقل من عام

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:15 م
مهاب مميش: مشروع قناة السويس الجديدة جلب تكلفته فى أقل من عام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب رضا حبيشى
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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أنه يجرى تطوير منطقة قناة السويس لتكون مركز التجارة العالمى، لافتا إلى أنه تم تعميقها وإجراء ازدواج لها لتكون قادرة على استقبال كافة السفن بالعالم.

 

وأضاف الفريق مميش، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا أن مشروع ازدواج قناة السويس وصل بالرحلة إلى 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، وأن مشروع قناة السويس الجديدة لم يشهده العالم من قبل، كما أنه جلب تكلفته فى أقل من عام.
 
 
وأوضح الفريق مميش، أنه يجرى تنفيذ مشروعات صناعية وإنشاء مجتمعات عمرانية وحياة جديدة، كما يجرى تنفيذ مشروعات للاستفادة بما يعرف بالقيمة المضافة التى تمر من قناة السويس والتى وصلت العام الماضى إلى مليار طن بضائع.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Nadia

هو ده

كنتم بتخزوا العين . لكن كده تمام فرحونا

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