مهاب مميش: مشروع خط السكة الحديد الإسرائيلى لن ينافس قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع إنشاء خط سكة حديد حيفا - أشدود الإسرائيلى الذى روج له خلال الفترة الماضية، لن يكون منافس لقناة السويس.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال رده على تأثير المشروع الإسرائيلى على قناة السويس أن أى قطار مهما ينقل من حاويات لن يمثل شيئا لحمولة السفينة التى تصل 23 ألف طن.

وأوضح الفريق مميش أنه تم تطبيق نظام الفاتورة الواحدة وهى قناة السويس بعدما كان يضطر الوكلاء الملاحيين إلى 42 جهة بالدولة.