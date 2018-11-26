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مهاب مميش: مشروع خط السكة الحديد الإسرائيلى لن ينافس قناة السويس

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:12 م
مهاب مميش: مشروع خط السكة الحديد الإسرائيلى لن ينافس قناة السويس الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب رضا حبيشى
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أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع إنشاء خط سكة حديد حيفا - أشدود الإسرائيلى الذى روج له خلال الفترة الماضية، لن يكون منافس لقناة السويس.

 

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال رده على تأثير المشروع الإسرائيلى على قناة السويس أن أى قطار مهما ينقل من حاويات لن يمثل شيئا لحمولة السفينة التى تصل 23 ألف طن.
 
 
وأوضح الفريق مميش أنه تم تطبيق نظام الفاتورة الواحدة وهى قناة السويس بعدما كان يضطر الوكلاء الملاحيين إلى 42 جهة بالدولة. 
 
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا.

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