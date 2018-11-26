video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استعرض الحقن ذاتية التدمير لمكافحة العدوى..

مكافحة الفيروسات الكبدية: مسح 10 ملايين مواطن بأولى مراحل مبادرة فيروس C

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:22 م
مكافحة الفيروسات الكبدية: مسح 10 ملايين مواطن بأولى مراحل مبادرة فيروس C كبد - أرشيفية
كتبت أمل علام
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد البرعى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، عضو المكتب التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم مسح 10 ملايين مواطن ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، خلال المرحلة الأولى للمسح، ونسبة قليلة تبين إصابتهم بالفيروس، وتم توجيههم إلى مراكز تلقى العلاج.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستبدأ بداية شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 3 شهور "ديسمبر ويناير وفبراير"، فى 11 محافظة، مطالبا جميع المواطنين الخضوع للمسح، لأن هناك عددا كبيرا مصابون بالفيروس فى مصر، وإذا ترك بدون علاج يحدث للمريض مضاعفات خطيرة.

وأكد الدكتور محمد البرعى، أنه سيتم الإعلان عن عدد المصابين نهاية المسح، مؤكدا أنه من مميزات المبادرة أنها لم تستهدف فيروس سى فقط، ولكن تم إجراء المسح لأمراض السكر، والضغط، وهناك الكثير كانوا لا يعلمون إصابتهم بالسكر، وعرفوا أنهم مصابون بالفيروس من خلال المبادرة، مؤكدا أن طلبة المدارس سيتم عمل مسح طبى شامل لمعرفة نسب الإصابة بالسمنة، ومدى اصابتهم بفيروس سى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموحد للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، والذى شارك فيه أكثر من 1500 طبيب من مختلف المستشفيات والجامعات المصرية والمعاهد البحثية من مختلف المحافظات،برئاسة الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حيث ناقش المؤتمر الذى يستمر حتى يوم غد الإثنين كل ما يتعلق بفيروس سى وبى،ودهون الكبد،والتليف الكبدى وأمراض الجهاز الهضمى ،ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

واستعرض المؤتمر الموحد للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، الحقن ذاتية التدمير، وذلك لمنع انتقال العدوى ومكافحة عدوى المستشفيات، وهى تتكون من غطاء كالسرنجة العادية، وعند فتحها يتم التخلص من هذا الغطاء ومصاحب بها كاب أو غطاء آخر يتم إغلاقه عليها بعد استعمالها بحيث لا يمكن فتحه، وإذا حاول اى شخص فتحها يتم تدميرها تلقائيا.

الحقن ذاتية التدمير لمكافحة عدوى الفيروسات (1)

من جانبه قال الدكتور أحمد الكردى مدرس بقسم الأمراض المتوطنة بطب قصر العينى، أنه تم عقد جلسة عن الطرق المختلفة للوقاية من الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم، من الفيروسات الكبدية والإيدز، موضحا أنه تم استعراض 3 محاور بالمؤتمر المحور الأول وهو استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل استخدام السرنجات ذاتية التدمير لوقاية المجتمع والقائمين على الخدمة الصحية من العدوى، والمحور الثانى هو مكافحة العدوى بوزارة الصحة بالتعاون مع مكافحة العدوى فى المستشفيات الجامعية.

أضاف أن الجلسة شارك فيها خبير أمريكى من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتحدثوا عن الأمور القانونية، والتقنية، لاستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد "السنجل يوز" مرة اخرى، والمحور الثالث كان على التأكيد على استخدام التقنيات المختلفة لمنع انتقال العدوى فى بنوك الدم، وأثناء حملات المسح الشامل، وحضر الجلسة الدكتور إسلام عمار ممثلا عن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وتم الاتفاق على مجموعة عمل ما بين الخبراء من وزارة الصحة والجامعات المختلفة لتنظيم لقاءات دورية للتأكيد على سياسات مكافحة العدوى، وكيفية الحفاظ على المجتمع والعاملين بالقطاع الطبى من الأمراض المنتقلة عن طريق الدم.

يذكر ان الجلسة كانت برئاسة كل من الدكتور محمد بيومى رئيس إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، والدكتورة شيرين المصرى أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس، والدكتورة منى محى الدين الأستاذ بطب القاهرة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة الفيروسات الكبدية: اختبار آخر للمصابين بفيروس سى بمحافظات المرحلة الأولى

الفيروسات الكبدية

مواطن

المرحلة الأولى

فيروس c




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة