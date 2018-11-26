مقدمة ولى العهد السعودى تصل القاهرة استعدادا لوصوله

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل مقدمة خاصة بالأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، المنتظر وصوله إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل توجهه إلى الأرجنتين، لحضور قمة مجموعة العشرين.

وشهد مطار القاهرة، استعدادات خاصة لوصول ولى العهد السعودى، حيث قامت سلطات المطار بتمشيط المنطقة وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم تعليق الإعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدى إلى الصالة الرئاسية بالمطار.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى وولى العهد السعودى قمة مصرية سعودية، يتناولا خلالها عددًا من القضايا الإقليمية والثنائية إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع فى اليمن وليبيا وسوريا.