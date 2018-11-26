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مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية التى استهدفت مركزًا صوفيًّا وسط الصومال

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:11 ص
مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية التى استهدفت مركزًا صوفيًّا وسط الصومال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على
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أدان فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية – العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم الإثنين في مدينة جالجعيو بإقليم مدغ وسط الصومال، حيث استهدف متطرفون مركزًا دينيًّا صوفيًّا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصًا.
 
وأكد مفتي الجمهورية  في بيان له  أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى دائمًا إلى التخريب وسفك دماء الأبرياء، لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في البلدان.
 
وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى الشعب الصومالي وأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.
 
 
 

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