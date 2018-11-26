video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"معًا ضد العنف".. مبادرة لوزارة التنمية المحلية لمناهضة العنف ضد المرأة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:19 م
"معًا ضد العنف".. مبادرة لوزارة التنمية المحلية لمناهضة العنف ضد المرأة مبادرة العنف ضد المرأة
كتب – أشرف عزوز
إضافة تعليق

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "معاً ضد العنف" تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك لحماية المرأة فى جميع المحافظات من كافة أشكال العنف ضدها، وتأتى المبادرة تنفيذاً لحملة (الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر) والمتعارف عليها دولياً .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه سيتم افتتاح فاعليات مبادرة "معاً ضد العنف" بتنظيم سلسلة ندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة، تستمر على مدار أسبوعين وتبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر بتنظيم ندوتين بديوان عام الوزارة الأولى تحت عنوان "معاً لمناهضة العنف ضد المرأة" والثانية بعنوان "معاً لمناهضة العنف ضد ذوى الإعاقة" مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تم إطلاقها عام 2015 وتنفيذ الأنشطة التى تدعم حماية وتمكين المرأة والنهوض بها فى المجتمع المصرى ووقايتها من الممارسات العنيفة ضدها، بما يضمن حماية وصون كرامتها.

وقال اللواء شعراوى، أن الوزارة تعمل من خلال وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، على التصدى لكافة أشكال التمييز ضد المرأة والتوسع فى تولى المرأة المناصب القيادية، وحمايتها من كافة أشكال العنف سواء كان مجتمعياً أو جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً.

ووجه الوزير المحافظات بتفعيل المبادرة وإطلاق اليوم الأول للأنشطة يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، من خلال وحدات تكافؤ الفرص التى تم تشكيلها مؤخراً بالمحافظات، لافتاً إلى أن هناك رسالة واضحة من إطلاق الوزارة للمبادرة على مستوى محافظات مصر، وهى التصدى لكافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، بتطبيق سياسات شاملة وخلق منظومة متكاملة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى تعمل على تغيير الصورة السلبية لدى المجتمع تجاه المرأة وتقضى تدريجياً على كافة المعوقات التى تحد من مشاركة النساء فى الحياة العامة.

مبادرة العنف ضد المرأة (1)
مبادرة العنف ضد المرأة

 

مبادرة العنف ضد المرأة (2)
مبادرة العنف ضد المرأة

 

مبادرة العنف ضد المرأة (3)
مبادرة العنف ضد المرأة

 

مبادرة العنف ضد المرأة (4)
مبادرة العنف ضد المرأة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متحدث الحكومة البريطانية رداً على إليسا: العنف ضد المرأة غير مقبول

وزير التنمية المحلية

العنف ضد المراة

مبادرة معا ضد العنف

حماية المراة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة