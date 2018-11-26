"معًا ضد العنف".. مبادرة لوزارة التنمية المحلية لمناهضة العنف ضد المرأة

كتب – أشرف عزوز

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "معاً ضد العنف" تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك لحماية المرأة فى جميع المحافظات من كافة أشكال العنف ضدها، وتأتى المبادرة تنفيذاً لحملة (الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر) والمتعارف عليها دولياً .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه سيتم افتتاح فاعليات مبادرة "معاً ضد العنف" بتنظيم سلسلة ندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة، تستمر على مدار أسبوعين وتبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر بتنظيم ندوتين بديوان عام الوزارة الأولى تحت عنوان "معاً لمناهضة العنف ضد المرأة" والثانية بعنوان "معاً لمناهضة العنف ضد ذوى الإعاقة" مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تم إطلاقها عام 2015 وتنفيذ الأنشطة التى تدعم حماية وتمكين المرأة والنهوض بها فى المجتمع المصرى ووقايتها من الممارسات العنيفة ضدها، بما يضمن حماية وصون كرامتها.

وقال اللواء شعراوى، أن الوزارة تعمل من خلال وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، على التصدى لكافة أشكال التمييز ضد المرأة والتوسع فى تولى المرأة المناصب القيادية، وحمايتها من كافة أشكال العنف سواء كان مجتمعياً أو جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً.

ووجه الوزير المحافظات بتفعيل المبادرة وإطلاق اليوم الأول للأنشطة يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، من خلال وحدات تكافؤ الفرص التى تم تشكيلها مؤخراً بالمحافظات، لافتاً إلى أن هناك رسالة واضحة من إطلاق الوزارة للمبادرة على مستوى محافظات مصر، وهى التصدى لكافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، بتطبيق سياسات شاملة وخلق منظومة متكاملة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى تعمل على تغيير الصورة السلبية لدى المجتمع تجاه المرأة وتقضى تدريجياً على كافة المعوقات التى تحد من مشاركة النساء فى الحياة العامة.



مبادرة العنف ضد المرأة



مبادرة العنف ضد المرأة



مبادرة العنف ضد المرأة