مصر للطيران تفتتح فرع الأسواق الحرة الجديد بمطار برج العرب

كتب محمود عبد الغنى

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية مصر للطيران افتتحت فرعا جديد للأسواق الحرة فى صالة السفر بمطار برج العرب بالإسكندرية فى إطار خطة التطوير التى تنتهجها فى مختلف مجالات السفر، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران بالتوسع فى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية والاهتمام بالمناطق التجارية والخدمية داخل المطارات.

وأوضح أن فرع الأسواق الحرة الجديد تم بناءه على مساحة 360 م2 وقد وضعتنا خبراتنا الطويلة فى مجال الأسواق الحرة التى تعود لعام 1960 لإنشاء السوق الحرة الجديدة بمعايير عالمية ونحن على ثقة بأنه سيقدم تجربة سفر ممتعة للمسافرين عبر مطار برج العرب فمصر للطيران ملتزمة دائما فى إنجاز المشروعات التى تساعد على تحقيق رؤية وزارة الطيران لتصبح مطارات مصر فى أبهى صورها أمام زائريها بالتعاون مع شقيقتها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وفى السياق ذاته أكد رضا متولى رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، أنه تم تجهيز هذا الفرع وفقا لأعلى مستويات الجودة والمواصفات العالمية وقد سعت الشركة لتوفير المنتجات المتنوعة والهدايا التذكارية والماركات العالمية بأسعارها التنافسية وعروضها الترويجية التى تجذب عملاء الشركة، كما تسعى الأسواق الحرة دائما للتواجد والانتشار فى جميع صالات السفر والوصول لتصل لعملائها فى جميع المطارات الداخلية .

وأضاف أشرف حسن رئيس قطاع الأسواق الحرة، أن تواجد مصر للطيران من جديد فى مطار برج العرب جاء بعد الفوز بمزايدة عالمية تقدمت اليها عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الأسواق الحرة، وأن الشركة تسعى للتوسع فى أنشطتها والتواجد فى كافة المطارات وخاصة الجديدة مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الإدارية التى تم الانتهاء من تجهيزهما.