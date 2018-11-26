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مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلات طوكيو

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:51 م
مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلات طوكيو مطار القاهرة الدولي
كتب ـ هانى عثمان - محمود عبد الغنى
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طرحت مصر للطيران تخفيض 45% علي رحلتها رقم (MS964 ) التي تغادر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر المقبل  من مطار القاهرة الدولي الساعة 23:40 إلى طوكيو، في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من الآن وحتي 30 نوفمبر الجاري، كما تطرح الشركة تخفيض 50% علي نفس الرحلة من جميع نقاط شبكة مصر للطيران إلى طوكيو فى حال قيام العملاء بشراء التذاكر من الآن وحتى 30 نوفمبر الجارى والاستمتاع بتجربة السفر إلى اليابان علي طائرات الشركة من طراز البوينج B777-300ER، يأتي ذلك في اطار سعي الشركة الدائم لتقديم افضل عروضها الترويجية بما يلائم ويلبى رغبات عملائها الكرام.
 
ويمكن للعملاء الاطلاع علي المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الاليكترونى www.egyptair.com  او الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية علي 1717 من اي محمول او 090070000 من أى خط ارضى.

 


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