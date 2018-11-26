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مصر تصدر كيماويات ومنظفات وزجاج بـ 1.2 مليار دولار خلال 9 أشهر

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:00 ص
مصر تصدر كيماويات ومنظفات وزجاج بـ 1.2 مليار دولار خلال 9 أشهر خالد ابو المكارم
كتب عبد الحليم سالم
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أشاد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالنتائج الإيجابية التى حققتها صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.

وقال أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، إن صادرات الكيماويات والمنظفات والزجاج حققت نحو 1.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر من 2018.

وأضاف خالد أبو المكارم، أن نسب النمو تراوحت من 14٪ الى57٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، موضحا أن صادرات الكيماويات غير العضوية بلغت 380 مليون دولار، الكيماويات العضوية 321 مليون دولار.

وقال إن الكيماويات المتنوعة بلغت صادراتها 201 مليون دولار، والمنظفات بلغت 217 مليون دولار، لافتا أن صادرات الزجاج بلغت 131.5 مليون دولار.

وثمن رئيس المجلس التصديرى صرف وزارة المالية نحو 504 ملايين جنيه من حصيلة المتأخرات الخاصة بالمساندة التصديرية للشركات المصرية كخطوة نحو صرف كل المتأخرات، ولا سيما أن المساندة تعد عنصر من عناصر التكاليف للشركات.

 


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