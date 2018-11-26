مصر ترفع كميات الغاز المصدر للأردن لـ100 مليون قدم مكعب يوميا يناير المقبل

قالت هالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية أن مصر تورد كميات من الغاز للأردن منذ شهر سبتمبر الماضى وسترفع الكميات لـ100 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول يناير.

وفى وقت سابق ذكر مصدر حكومى مصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مصر بإمكانها البدء فى تصدير الغاز فعليًا اعتبارًا من بداية العام المقبل، موضحًا أنه بعد الوفاء الكامل بالتزامات وزارة البترول باحتياجات السوق المحلى، ستكون الخطوة التالية هى تصدر الغاز، والوفاء بالتزامات الدولة المصرية بتعاقداتها المبرمة قبل 25 يناير والتى توقفت نتيجة حالة الانفلات الأمنى التى تلت أحداث ثورة 2011.

وبنهاية سبتمبر أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج، وذلك بعد بوصول آخر شحنات الغاز المستوردة من الخارج.