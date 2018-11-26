مصرع مبيض محارة سقط من الدور السادس أثناء العمل بمستشفى المنصورة العام

الدقهلية شريف الديب

لقى مبيض محارة مصرعه بعدما سقط من الدور السادس على الأرض حال قيامه بالعمل فى مستشفى تحت الإنشاء بالمنصورة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بوصول محمد ع ا 38 عاما مبيض محارة ومقيم قرية ميت اشنا مركز أجا جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال مرافقه السيد ح ع 37 عاما مقاول ومقيم ذات القرية قرر بأنه أثناء عمل المتوفى بمبنى المستشفى العام الجديد تحت الانشاء بشارع الجمهورية اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة الطابق السادس ووفاته.