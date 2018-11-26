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مصرع شخصين اختناقا وإصابة 4 آخرين فى حوادث منفصلة بالبحيرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:31 ص
مصرع شخصين اختناقا وإصابة 4 آخرين فى حوادث منفصلة بالبحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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لقى شخصان مصرعهما اختناقا داخل مزرعة دواجن بالبحيرة  بسبب تسريب غاز ماكينة توليد كهرباء .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبوالمطامير من الأهالي بوفاة شخصين داخل منزل ملحق بمزرعة دواجن بالقريه 18 لحوم دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص  تبين وجود جثة كل من "خالد ال ر"، 58 سنة، تاجر، و "وائل ح س"، 25 سنة ،عامل، وهما مقيمان بذات القريه داخل منزل ملحق بالمزرعه ملك الأول  وبمناظرتهما تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بهما   وسلامة جميع الأبواب والنوافذ، ووجود آثار عادم لمولد كهرباء داخل المسكن.

وأخطرت النيابه العامه لتولى التحقيق وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أبوالمطامير العام  وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وأن سبب الوفاه إسفكسيا الإختناق ولا توجد شبهة جنائيه .


وبسؤال شاهد الواقعه قرر بحدوث تسرب شديد وانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون من ماكينة توليد كهرباء داخل المنزل بالمزرعه المُشار إليها، ووفاة المذكورين نتيجة إستنشاقهما للعادم الناتج عنها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

كما ورد بلاغ لمركز شرطة بدر يتضمن ما تبلغ به من ناظر محطه قطار التحرير خط المناشى دائرة المركز أنه أثناء محاولة  "محمد م م م"، 31 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم زراعية، ومقيم بمركز أشمون منوفيه استقلال قطار ركاب القادم من  إيتاى البارود  القاهره  خط المناشى  حال تحركه من المحطه المُشار إليها اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار مما أدى لإصابته بجروح وكسور واشتباه قطع بشرايين الفخذ الأيمن.

تم نقل المصاب المذكور لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وتحويله لمستشفى الجامعى بالإسكندريه لإستكمال العلاج.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة أبو حمص غن إصابة 3 مزارعين بقرية محل كيل خلال مشاجرة بسبب مشاكل الجيرة وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحمص العام للعلاج.

 

 
 
 

 


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