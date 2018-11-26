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مصرع تاجر مخدرت بكفر الشيخ ألقى نفسه من الطابق الثالث بمنزله هربا من الأمن

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:50 م
مصرع تاجر مخدرت بكفر الشيخ ألقى نفسه من الطابق الثالث بمنزله هربا من الأمن اللواء فريد مصطفى مدير امن كفر الشيخ
كفر الشيخ _محمد سليمان
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لقى متهم بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ مصرعه بعدما القى بنفسه من الطابق الثالث محاوى الهروب من رجال المباحث أثناء قيامهم بتنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لضبطه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة .

 

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه إخطارا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق بان ج.ع.ع. 30 سنة من إحدى قرى مركز دسوق لقى حتفه مصابا بالنزيف الداخلى والإصابات المدونة أعلاه لقيامه بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمنزله بالقرية من مؤخرة المنزل حينما فوجئ فجرا بأن رجال المباحث يقفون أمام باب المنزل للقبض عليه تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة العامة ومداهمة منزله لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، وأثناء محاولته الهروب ألقى بنفسه من الطابق الثالث لمنزله من ناحية باب خلفى للمنزل فسقط على رأسه واصطدم بالأرض مصابا بحالة إغماء ونزيف.

 

وحملوه رجال المباحث ونقله للمستشفى أملا فى إسعافه إلا أن الإصابة كانت شديدة فلقى حتفه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة بدسوق التحقيق تحت إشراف المستشار على الخضرجى، رئيس النيابة والمستشار أحمد عمارة، مدير النيابة.


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