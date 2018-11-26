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مستشار المفتى يشيد بمشاركة الأقباط للمسلمين احتفالات الرضوانية بالمولد النبوى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:24 ص
مستشار المفتى يشيد بمشاركة الأقباط للمسلمين احتفالات الرضوانية بالمولد النبوى احتفالات الساحة الرضوانية
كتب إسماعيل رفعت
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أشاد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، بمشاركة الأقباط للمسلمين فى الاحتفال بمولد النبى فى الساحة الرضوانية بحضوره فى الأقصر.

 

وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية له، أن مثل هذه الاحتفالات ترسخ فى الأذهان الفرح برسول الله، وتذكرنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم فى نشر المحبة بين الناس، وحب الوطن.

 

وأكد عاشور، أن احتفالات الساحة الرضوانية بالأقصر التى تنظمها الطريقة الرضوانية كل عام فى شهر المولد النبوى شهدت مشاركة من المسيحيين، حيث شارك فى الاحتفال ممثل أسقف الأقصر وعدد من قيادات المحافظة.

 

وأشاد عاشور، بتصريح الشيخ زين العابدين أحمد رضوان شيخ الطريقة الرضوانية، بأن الساحة  لا تفرق بين مسلم ومسيحى، ولذلك فإن احتفال الطريقة بالمولد النبوى يشارك فيه الجميع.

 

ونوه عاشور، الى محبة الرضوانية لإخوانهم وأشقائهم فى الوطن، لافتًا إلى قول الرضوانية إن الوطن لابد وأن يكون مقدمًا على كل شىء، وأن المحبة لابد وأن تكون هى أساس التعامل بين أبناء الوطن. 


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الساحة الرضوانية

مولد النبى

الاقصر




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