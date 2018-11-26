مد أجل الحكم باستئناف المطربة بوسى على حبسها فى شيكات بدون رصيد لـ10 ديسمبر

كتب عامر مصطفى

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم فى الاستئناف المقدم من المطربة بوسى بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها لجلسة 10 ديسمبر.

وصلت المطربة بوسى، إلى مقر محكمة جنح النزهة، بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، لسماع قرار المحكمة فى الاستئناف المقدمة منها على حكم حبسها فى إصدارها شيكات بدون رصيد.

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

جدير بالذكر أن المطربة بوسى، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.