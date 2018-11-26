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محكمة الأسرة تحكم بطلاق سيدة أعمال من زوجها لتجارته فى الأدوية المخدرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:00 ص
محكمة الأسرة تحكم بطلاق سيدة أعمال من زوجها لتجارته فى الأدوية المخدرة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بتطليق سيدة أعمال للضرر، بعد التأكد من ادعاءاتها واستحالة العشرة بينها وبين زوجها بسبب تواجده فى السجن بعد الحكم عليه بسبب اتجاره فى الأدوية المخدرة.

وقالت الزوجة: تزوجته ولم أكن أعلم أنه يتاجر فى المخدرات فقد أوهمنى أنه شريف، وسيحميني من شر الدنيا ولكن أتضح شيطان يتاجر بالشباب والأطفال ويبيع لهم سمومًا، تسبب فى دمار مستقبلهم وعندما علمت بذلك لم أدر ماذا أفعل، بعد أن هددنى بأنه سيقتلنى إن تكلمت، فلازمت الصمت حتى تم القبض عليه .

وتقدمت الزوجة "س.م.خ" بدعوى الطلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بسبب الضرر الذى تعرضت له بعد اكتشافها اتجار زوجها فى المخدرات.

وأضافت: لقد كان شخصًا بسمعة طيبة وأوهمنى بأنه سيكون سندًا لى، ووافقت فورًا على الزواج منه وتزوجنا وعشت لمدة عام وأنا أشعر بالريبة من تصرفاته ومحاولة استغلاله لتجارتى ومشاركتى فى العمل معه وعندما رفض بسبب امتناعه عن توضيح نوع التجارة التى سيخوضها قرر معاقبتى وبدأ وجهه الحقيقي فى الظهور وتعنيفى وتهديدى بالقتل.

وتابعت: بدأت بالتحرى واتضح لى مصدر الأموال الكثيرة التى يمتلكها وعمله الذى يتخذه كستار ليتاجر فى الأدوية المخدرة وعندما واجهته لم ينكر وهددنى إذا أفشيت سره.

وأضافت: تم القبض عليه متلبسًا وأحيل إلى النيابة وبعدها إلى المحكمة التى قضت بسجنه 7 سنوات وبعدها توجهت للمحكمة لأتخلص من هذا الشخص الذى باع شرفه وسرق ممتلكاتى وحياتى.

 

 


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