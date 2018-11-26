محافظ مطروح يصدر قرارات عاجلة لتنفيذ توصيات لجنة مواجهة السيول

أ.ش.أ

أصدر محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلى، قرارات عاجلة لتنفيذ التوصيات التى قدمتها لجنة مواجهة مخاطر آثار السيول،التى تم تشكيلها برئاسة مدير الزراعة وعضوية كل من مديرية الرى والموارد المائية ومركز بحوث الصحراء وجهاز التعمير؛ لوضع مقترح لتفادى آثار السيول ومخاطرها مستقبلا حرصا على سلامة المواطنين.

وقال المحافظ - فى تصريحات اليوم الاثنين - إن أهم تلك التوصيات سرعة إنهاء كافة أعمال غلق السدود الترابية بوادى إسماعيل والتويويع وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة ، وإعادة السدود الأسمنتية لوضعها الطبيعى بتأهيلها وإصلاح السدود التى تعرضت للقطع ، بالإضافة إلى تكليف الإدارة العامة للرى بعمل مقايسة تقديرية لسرعة عمل تكسيه للسد الترابى بنهاية وادى إسماعيل.

وكلف الغرابلى مركز بحوث الصحراء، جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، الإدارة العامة للمياه الجوفية ومديرية الزراعة بوضع مقترح ورؤية فنية متكاملة لكيفية تلافى حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلا، وعمل مقترح لكل وادى و دراسة كاملة لذلك.

ووجه المحافظ رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة العمل على إزالة أى أعمال بناء داخل حوض وادى التويويع حتى لا يتعرض الأهالى للخطر نتيجة البناء داخل مجرى الوديان مستقبلا.

وصدق على تخصيص مبلغ 350 ألف جنيه من المحافظة لسرعة البدء فى إنشاء سدين أسمنتيين فى وادى إسماعيل وترميم بعض السدود الأسمنتية التى جرفت مياه الأمطار أجزاء منها، مما أدى إلى تحويل مسار مجرى المياه إلى المنطقة السكنية وتضرر عدد من منازل الأهالى .

وأضاف أنه المبلغ المخصص يشمل أعمال التكاسى بالدبس والمونة بعد تقدير المقايسة من قبل الإدارة العامة للمياه الجوفية ، مناشدا المواطنين بالمنطقة بعدم إجراء أى تعديلات على السدود التى تم إنشاؤها دون الرجوع للجهات المختصة فى هذا الشأن حرصا على سلامتهم.